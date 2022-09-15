السلطات المصرية تخلي سبيل الناشط اليساري هيثم محمدين و45 آخرين

قررت السلطات المصرية الخميس إخلاء سبيل المحامي والناشط السياسي اليساري هيثم محمدين، بعد أكثر من أربعة أعوام أمضاها في الحبس الاحتياطي، بحسب لجنة العفو الرئاسي.

وكتب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على موقع تويتر: "إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا الآن بقرار من النيابة العامة"، مشيرا إلى أن "بينهم المحامي اليساري هيثم محمدين".

وأوقف محمدين على ذمة التحقيقات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" في أيار/مايو 2018، وهو أحد أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين السياسية في مصر.

وأتى قرار تخلية محمدين في ظل سلسلة عمليات إفراج عن الموقوفين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، بدأت في نيسان/ابريل عندما أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسية.

والأربعاء، أعلن حساب قناة "الجزيرة مباشر" التابعة لشبكة قنوات الجزيرة القطرية: "قرار بإخلاء سبيل أحمد النجدي .. لا يزال ثلاثة خلف القضبان"، في اشارة الى واحد من أربعة صحافيين يعملون للقناة موقوفين في مصر. كما نشرت شبكة رصد على تويتر نبأ الإخلاء.

بدوره نشر المحامي طارق العوضي قائمة اسمية على حسابه من موقع تويتر في الأشخاص الذين أخلي سبيلهم.

وكان النجدي الذي يعاني حالة صحية متدهورة أوقف في حزيران/يونيو 2019. وكانت الجزيرة أوضحت من قبل أن الصحافيين الأربعة "اعتقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم".

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الانسان، فيما يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، بحسب تقديرات منظمات حقوقية محلية ودولية، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.

ومن أبرز هؤلاء السجناء، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر مطالبا بحريته. ويقضي عبد الفتاح عقوبة سجن مدتها خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام كثيرا ما وجّه ضد المعارضين في مصر مدى الأعوام الأخيرة.