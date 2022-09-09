تضامن واسع مع الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد تعرضها للتنمر على مواقع التواصل

تعرضت الفنانة المصرية ميرفت أمين إلى التنمر والتعليقات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة لها أثناء تقديمها عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وظهرت الفنانة القديرة وهي ترتدي كمامة وتبدو على ملامح وجهها الحزن والتأثر، وخاصة علامات التقدم فى العمر.

وعلقت ميرفت أمين على هذا الجدل، في مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، قائلة "لا أعرف لماذا تتصيدني السوشيال ميديا، وقبل حوالي 10 أيام قالوا توفيت إلى رحمة الله إثر وعكة صحية، وبعدها قالوا في سن كذا تزوجت، وكبروني كام سنة، ولا يمكن إخفاء الموت أو الزواج".

وأضافت: "بيتكلموا عن عزاء، وشكلها مهموم وكبرت، هل المطلوب مني أروح عزا بمكياج كامل؟!".

ميرفت أمين "الأيقونة"

بعد حملة التنمر التي تعرضت لها الممثلة المصرية ​ميرفت أمين، أعرب عدد من رواد منصات التواصل عن دعمهم لها، مدافعين عن أميرة الشاشة التي لطالما تميزت بجمالها منذ بداية مشوارها الفني.

وكتبت غانا إبراهيم "كنت جميلة والآن أجمل. ميرفت أمين ستظلي رائعة في أعيننا جميعا وتبا للمزيفين".

كما أشاد أحمد بجمال ميرفت أمين ووصفها بـ"فاتنة الدينا وحسناء الزمان حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أنه لم يستغرب من التنمر الذي تعرضت له لأن نجمات أخريات تعرضن لنفس الأمر سابقا، مثل فيروز وصباح وسعاد حسني.

دعم المشاهير لميرفت

قام عدد من مشاهير الفن بمساندة ميرفت أمين بعد تعرضها لهذا الكم الهائل من التنمر على مواقع التواصل، من خلال مشاركة صور برفقتها أو توجيه رسائل مؤثرة.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمعها مع ميرفت أمين عبر حسابها على موقع فيسبوك، وكتبت معلقة عليها: "أمي الثانية.. بحبك.. ربنا يخليكي لينا".

ودافع المغني اللبناني راغب علامة عن النجمة المصرية في تغريدة نشرها على تويتر، واصفا المتنمرين على أميرة الشاشة بـ"نفايات بشرية".

واستنكرت الكاتبة غادة كريم من الأشخاص الذي انتقدوا "امرأة ناعمة الملامح والصوت"، وأضافت "لا أستطيع تصديق مدى قبح العالم وهو يشوه تاريخ شجرة فل".

بدوره، علق الإعلامي تامر أمين على واقعة تداول صور الفنانة ميرفت أمين في العزاء وهاجم المتنمرين قائلا "لو ماعملتش احترام للسن اعمل احتراماً لحرمة الموت والعزاء".

وأضاف "ميرفت أمين اللى ميعرفهاش مايعرفش يعنى إيه رقي الست"، مشيرا إلى أن من يسخر من ملامح كبر السن فهذا يعني أنه يعاني من عقد ونقائص في النفس.