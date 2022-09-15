شاهد: إسرائيل تجري تدريبات عسكرية في إطار مؤتمر الابتكار بمشاركة المغرب والهند

أجرت إسرائيل الخميس تدريبات عسكرية في قاعدة تسيليم العسكرية على هامش المؤتمر الدولي للابتكار التشغيلي الذي حضرته وفود عسكرية من عدة دول غربية بالإضافة إلى المغرب والهند.

وقالت إسرائيل إن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة وتحسين التعاون. وبحسب الجيش، فإن التدريبات توضح "التحديات المتغيرة لساحات المعارك الحديثة".

إلى جانب المغرب والهند، شارك في المؤتمر كل من ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا.