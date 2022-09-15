الحكومة المصرية توافق على طرح عملة معدنية من فئة 2 جنيه

أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أنه وافق بصورة مبدئية على فكرة طرح وسك عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه للتداول في الأسواق.

وقال وزير المالية محمد معيط في بيان نشرت رئاسة الوزراء نسخة منه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه "تم العرض علي مجلس الوزراء، والحصول علي الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة "٢ جنيه" للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة".

ولفت معيط إلى أنه "سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات الجنيه ونصف وربع الجنيه بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة ٢ جنيه عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت".

وتم توقيع هذا الاتفاق المشترك بين الجانب المصري والبريطاني لإنشاء دار سكّ بريطانية مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات بقيمة ٢ مليار جنيه.

وللمرة الأولى، طرحت الحكومة المصرية في يوليو/تموز الماضي عملة بلاستيكية من فئة العشرة جنيهات.

وعلّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على الخبر المتداول في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قائلا: "الحكومة توافق على سك عملة معدنية فئة الـ(2) جنيه لطرحها للتداول، أنا رأيى خمسه جنيه أحسن .. النهارده اتنيين جنيه ميجيبوش حاجة".

وطالب شاب مصري في تغريدة نشرها عبر تويتر إلى إصدار عملة 2 جنيه وربع قائلا: "قريباً إصدار عملة معدنية جديدة.. فئة الـ (2) جنيه والشعب يطالب بتعديلها لـ 2 وربع علشان المواصلات".