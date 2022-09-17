تركيا تندد بقرار أمريكي متعلق برفع حظر الأسلحة عن قبرص

قالت وزارة الخارجية التركية يوم السبت إنها تندد بشدة بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا القرار "سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص ويؤثر سلبا على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية".

وذكر البيان "سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعيا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.

وقبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي ردا على انقلاب رعاه المجلس العسكري في أثينا وقتئذ سعيا لتوحيد الجزيرة مع اليونان..

وتعترف تركيا بالدولة التركية الانفصالية في شمال الجزيرة المقسمة.