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أوزبكستان

بوتين يتفق مع أردوغان على تسديد سعر 25 بالمئة من إمدادات الغاز الروسي لتركيا بالروبل

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.   -   حقوق النشر  أ ب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على تسديد أنقرة 25 بالمئة من إمدادات الغاز الروسي بالروبل. وكان الرئيسان قد اتفقا في آب/اغسطس المنصرم على امدادات غاز روسية لتركيا تدفع بالروبل.

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يواصل أردوغان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا علاقاته مع كييف وموسكو على حد سواء وقد نجحت وساطته في عقد اجتماعين لممثلي البلدين. وهو يمد كييف بمسيرات قتالية لكنه يكثر في الأشهر الأخيرة المبادرات تجاه موسكو لا سيما على الصعيد التجاري.

المصادر الإضافية • رويترز