وزير: ألمانيا تقترب من عقد صفقة مع الإمارات العربية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

رجح وزير الاقتصاد الألماني، روبيرت هابيك، الإثنين، أن يوقع المستشار أولاف شولتس، على اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الإمارات العربية المتحدة نهاية الأسبوع الحالي.

ويقوم شولتس بجولة إلى المنطقة الخليجية تستمر يومين، سيزور خلالها السعودية وقطر، وهي تأتي ضمن مسعى ألماني أشمل، لتأمين بدائل عن مصادر الطاقة الروسية.

وأشار هابيك خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة لوبمين على ساحل بحر البلطيق، إلى أن المفاوضات مع الجانب الإماراتي وصلت إلى "مرحلة متقدمة" وإلى أن برلين تسعى إلى توقيع اتفاقيات أخرى مع منتجين آخرين في المنطقة.

وقال هابيك: "مصادر إمدادات الغاز تتوسع تدريجياً والحكومة في محادثات دائمة مع عدة بلدان، وأيضاً مع بلدان من شبه الجزيرة العربية. المستشار سيسافر الأسبوع المقبل إلى الإمارات وسيكون بالتأكيد قادراً على التوقيع على عقود للغاز الطبيعي المسال هناك".

وأشار هابيك أيضاً إلى أن ألمانيا تسعى إلى عقد صفقات أيضاً مع بلدان أخرى، بينها بلدان إفريقية، ولكنه لم يسمّها بالاسم وأضاف أنه "بهذه الطريقة سنتمكن من سدّ الثغرة التي خلفها نقص إمدادات الغاز الروسي".

وكان ستيفين هبستريت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال سابقاً، إن "التعاون في مجال الطاقة يشكل الأولوية لزيارة شولتس إلى الخليج".

وقد يساعد عقد صفقة مع الجانب الإماراتي المستشار شولتس داخلياً، خصوصاً وأن الحكومة تعاني لتأمين بدائل عن الغاز الروسي. وكان مسؤولون ألمان قالوا غير مرة سابقاً إنهم يخشون من التقنين الشتاء القادم.

وكانت ألمانيا دخلت في مفاوضات مع الجانب القطري لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرنيا في شباط/فبراير الماضي، ولكن بلومبرغ الأمريكية تقول إلى أنه لم يتم التوصل إلى صفقة حتى الآن.

ووصف مسؤولون ألمان المفاوضات مع الجانب القطري بـ"الصعبة" مضيفين أن استراتيجية الدوحة "قاسية" بخصوص الأسعار ومدة العقودة التي يمكن إبرامها.

ويبدأ شولتس جولته الخليجية السبت في السعودية حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان. ومن المقرر أن يلتقي شولتس برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يوم الأحد قبل أن يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات هناك على أن يعود إلى ألمانيا في وقت لاحق من ذلك اليوم.