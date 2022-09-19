أمريكا تطالب بالمحاسبة في حادثة وفاة إيرانية بسبب الحجاب.. وأنباء عن مقتل متظاهرين

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض يوم الإثنين إن الولايات المتحدة تطالب بالمحاسبة في حادثة وفاة امرأة إيرانية بعد أن ألقي القبض عليها في طهران الأسبوع الماضي لوضعها حجابا "غير لائق".

وأضاف المسؤول "وفاة مهسا أميني بعد إصابتها بجروح في أثناء احتجازها لدى الشرطة لوضعها حجابا ‭‭'‬‬غير لائق‭‭'‬‬ إهانة مروعة وشنيعة لحقوق الإنسان. خالص العزاء لأسرة ومحبي مهسا".

وتابع "يجب أن يكون للمرأة في إيران الحق في ارتداء ما تريد دون عنف أو مضايقة. يجب على إيران أن تكف عن استخدامها للعنف ضد المرأة بسبب ممارستها لحرياتها الأساسية. يجب أن تكون هناك محاسبة على وفاة مهسا".

في السياق، قالت جماعة هنجاو الحقوقية الإيرانية إن رجلين قتلا يوم الإثنين في احتجاجات على وفاة المرأة الكردية التي أوقفتها شرطة الأخلاق، لكن لم يرد بعد تأكيد رسمي لهذا التقرير.

وصباح الإثنين شارك المئات في احتجاجات في مدينة سنندج الغربية التي تقطنها أغلبية كردية، وقامت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأضافت الجماعة في حسابها على تويتر "في احتجاجات اليوم الإثنين في بلدة ديواندره، توفي مواطنان على الأقل - فؤاد كاظمي ومحسن محمدي - بعد نقلهما إلى مستشفى كوسار في سنندج وأصيب 15 آخرون".