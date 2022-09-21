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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يعلن دعمه زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن ويقول إن واشنطن لا تريد "حربا باردة" مع الصين

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأمريكي جو بايدن من على منبر الأمم المتحدة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن من على منبر الأمم المتحدة.   -   حقوق النشر  أ ف ب

اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إنه "يدعم" زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وفي خطاب من على منبر الأمم المتحدة، دعا الرئيس الأمريكي إلى "زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين" في هذه الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة ليتاح تمثيل دول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

"النزاع" مع الصين

وفيما يتعلق بالتوترات مع الصين، أكد بايدن الأربعاء أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى نزاع" مع الصين رغم التوتر بين العملاقين الاقتصاديين لا سيما بشأن تايوان.

وقال بايدن "اسمحوا لي أن أكون صريحا بشأن التنافس بين الولايات المتحدة والصين" مضيفا "الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع. الولايات المتحدة لا تريد حربا باردة" مع الصين.

الاحتجاجات في إيران
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وبخصوص ما يحدث في إيران، قال بايدن أن الشعب الأمريكي "يقف إلى جانب"المحتجين في إيران الذين يتظاهرون إثر وفاة شابة اعتقلتها شرطة الاخلاق. وأكد "نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات، والذين يتظاهرون اليوم دفاعا عن أبسط حقوقهم".