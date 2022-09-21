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الولايات المتحدة الأمريكية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا طارئا بشأن إعلان بوتين التعبئة لجيشه

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بقلم:  يورونيوز
مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.   -   حقوق النشر  Seth Wenig/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أن استدعت روسيا الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين إنه دعا الى "اجتماع طارئ فوق العادة وغير رسمي" لوزراء خارجية التكتل المكون من 27 دولة في نيويورك.

ومن جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين أن الاجتماع سيناقش خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن فيه استدعاء جنود الاحتياط ملوحا بالتهديد باستخدام الأسلحة النووية.

المصادر الإضافية • أ ف ب