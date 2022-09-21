وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا طارئا بشأن إعلان بوتين التعبئة لجيشه

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أن استدعت روسيا الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين إنه دعا الى "اجتماع طارئ فوق العادة وغير رسمي" لوزراء خارجية التكتل المكون من 27 دولة في نيويورك.

ومن جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين أن الاجتماع سيناقش خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن فيه استدعاء جنود الاحتياط ملوحا بالتهديد باستخدام الأسلحة النووية.