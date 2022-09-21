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الولايات المتحدة الأمريكية
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الرئيس الإيراني يؤكد أمام الأمم المتحدة أن طهران لا تسعى لحيازة أسلحة نووية

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة بنيويورك.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة بنيويورك.   -   حقوق النشر  أ ب

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة الأربعاء أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح ذري وطالب بضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه. وقال رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "جمهورية إيران الإسلامية لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية أو حيازتها، ولا مكان لهذه الأسلحة في عقيدتنا".

وفي حديثه عن الاحتجاجات الجارية في إيران بعد وفاة شابة في مركز شرطة الأخلاق، اتهم رئيسي دول الغرب ب"الكيل بمكيالين" فيما يتعلق بحقوق النساء في وقت تشهد بلاده احتجاجات منددة بوفاة شابة بعد أن احتجزتها شرطة "الأخلاق".

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وقال رجل الدين المتشدد "لدينا هذا الكيل بمكيالين حيث يتركز الانتباه فقط على جهة واحدة وليس على الكل" مشيرا إلى وفاة نساء من السكان الأصليين في كندا وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.