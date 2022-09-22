منظمة غير حكومية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في ايران إلى 31 قتيلا على الأقل

قتل 17 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة من عناصر الأمن في إيران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام احتجاجاً على وفاة شابة أوقفتها "شرطة الأخلاق"، وفق حصيلة رسمية نُشرت الخميس.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل شرطيَّين اثنين طعنا بالسكين الأربعاء في كل من تبريز ومشهد شمال غرب البلاد بعد أن "تم استدعاؤهما لمواجهة المشاغبين"، كما قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات في شيراز وسط إيران. وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا في وقت سابق مقتل ستة متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.

و أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النيران في مركزين ومركبات للشرطة يوم الخميس، حيث تتواصل لليوم السادس الاضطرابات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق والتي توفيت الأسبوع الماضي بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة". ودخلت في غيبوبة خلال احتجازها. وقالت السلطات إنها ستفتح تحقيقا للوقوف على سبب الوفاة.

وأطلقت وفاة أميني العنان لغضب عارم بين السكان وأدت لاندلاع أسوأ احتجاجات تشهدها إيران منذ عام 2019. وتركزت معظمها في المناطق الشمالية الغربية التي يسكنها الأكراد في إيران، لكنها امتدت أيضا إلى العاصمة وما لا يقل عن 50 مدينة وبلدة في أنحاء الجمهورية الإسلامية. واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "تصوير 1500"، الذي يركز على احتجاجات إيران ووصل عدد متابعيه إلى نحو مئة ألف، قيام محتجين في شمال شرق البلاد بالهتاف "نموت نموت وتعود إيران" بالقرب من مركز للشرطة تشتعل فيه النيران.