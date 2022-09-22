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العالم

بوريل: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نيويورك -19 أيلول 2022
جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نيويورك -19 أيلول 2022   -   حقوق النشر  Ed JONES/AFP

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الأربعاء أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد "التصعيد" الروسي الأخير.

وقال بوريل في ختام اجتماع استثنائي غير رسمي عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك لوزراء خارجية دول الاتّحاد الأوروبي إنّ الوزراء اعتمدوا بياناً "يدين بشدّة التصعيد الروسي الأخير".

وأضاف للصحافيين "سنستمرّ في زيادة مساعدتنا العسكرية والبحث في فرض إجراءات تقييدية جديدة" ضدّ روسيا.

وتابع بوريل "سندرس ونقرّ إجراءات تقييدية جديدة ضدّ أشخاص وكيانات في آن معاً".

وأوضح أنّه لم يكن ممكناً فرض العقوبات على روسيا خلال اجتماع الأربعاء لأنه لم يكن اجتماعاً رسمياً، مشيراً إلى أنّ قراراً نهائياً بهذا الصدد يفترض أن يصدر خلال اجتماع رسمي للتكتل.

المصادر الإضافية • ا ف ب