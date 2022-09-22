بوريل: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الأربعاء أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد "التصعيد" الروسي الأخير.

وقال بوريل في ختام اجتماع استثنائي غير رسمي عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك لوزراء خارجية دول الاتّحاد الأوروبي إنّ الوزراء اعتمدوا بياناً "يدين بشدّة التصعيد الروسي الأخير".

وأضاف للصحافيين "سنستمرّ في زيادة مساعدتنا العسكرية والبحث في فرض إجراءات تقييدية جديدة" ضدّ روسيا.

وتابع بوريل "سندرس ونقرّ إجراءات تقييدية جديدة ضدّ أشخاص وكيانات في آن معاً".

وأوضح أنّه لم يكن ممكناً فرض العقوبات على روسيا خلال اجتماع الأربعاء لأنه لم يكن اجتماعاً رسمياً، مشيراً إلى أنّ قراراً نهائياً بهذا الصدد يفترض أن يصدر خلال اجتماع رسمي للتكتل.