English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أستراليا

رجال إنقاذ أستراليون يسابقون الوقت لإنقاذ الحيتان الطيارة الجانحة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
euronews_icons_loading
نفوق نحو 200 حوت طيار في أستراليا
نفوق نحو 200 حوت طيار في أستراليا   -   حقوق النشر  أ ب

يسابق رجال الإنقاذ الأستراليون الوقت الجمعة لإعادة تعويم آخر الحيتان الطيارة الناجية من جنوح جماعي أدى إلى نفوق حوالى 200 من هذه الثدييات على شاطئ في تاسمانيا.

وقالت هيئة الحياة البرية الحكومية، إن أقل من 10 من الثدييات السوداء اللامعة ما زالت على قيد الحياة على شاطئ أوشن بيتش في غرب تاسمانيا.

وأعيد إطلاق نحو 30 حوتا في المحيط الخميس لكن بعضها عاد إلى الشاطئ، على ما أفاد مدير عمليات الحياة البرية في الولاية بريندن كلارك.

وكان خبراء الحياة البرية البحرية ينهون عملية الإنقاذ التي استمرت أياما والتي بدأت بعدما جنحت مجموعة كبيرة من الحيتان الطيارة، وهي من عائلة الدلافين، إلى الشاطئ.

وقال كلارك للصحافيين من مكان الحادث، إن هناك ثلاثة حيتان لم تتمكن بعد خدمات الإنقاذ من الوصول إليها بسبب موقعها البعيد على الشاطئ وظروف المد والجزر الصعبة، وأضاف "ما زالت الأولوية إنقاذ تلك الثدييات المتبقية وإعادتها إلى المياه".

وبعد ذلك، تأتي مهمة التخلص من الجيف، وفق كلارك.