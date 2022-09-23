رجال إنقاذ أستراليون يسابقون الوقت لإنقاذ الحيتان الطيارة الجانحة

يسابق رجال الإنقاذ الأستراليون الوقت الجمعة لإعادة تعويم آخر الحيتان الطيارة الناجية من جنوح جماعي أدى إلى نفوق حوالى 200 من هذه الثدييات على شاطئ في تاسمانيا.

وقالت هيئة الحياة البرية الحكومية، إن أقل من 10 من الثدييات السوداء اللامعة ما زالت على قيد الحياة على شاطئ أوشن بيتش في غرب تاسمانيا.

وأعيد إطلاق نحو 30 حوتا في المحيط الخميس لكن بعضها عاد إلى الشاطئ، على ما أفاد مدير عمليات الحياة البرية في الولاية بريندن كلارك.

وكان خبراء الحياة البرية البحرية ينهون عملية الإنقاذ التي استمرت أياما والتي بدأت بعدما جنحت مجموعة كبيرة من الحيتان الطيارة، وهي من عائلة الدلافين، إلى الشاطئ.

وقال كلارك للصحافيين من مكان الحادث، إن هناك ثلاثة حيتان لم تتمكن بعد خدمات الإنقاذ من الوصول إليها بسبب موقعها البعيد على الشاطئ وظروف المد والجزر الصعبة، وأضاف "ما زالت الأولوية إنقاذ تلك الثدييات المتبقية وإعادتها إلى المياه".

وبعد ذلك، تأتي مهمة التخلص من الجيف، وفق كلارك.