أوكرانيا تعلن استعادة منطقة في الشرق تزامنا مع انطلاق استفتاء بشأن ضم مناطق إلى روسيا

بدأت روسيا جمعة تنظيم استفتاء في أربع مناطق تحتلها من أوكرانيا في تصويت من المتوقع أن تستخدمه لتبرير ضم تلك المناطق، لكن كييف قالت إن التصويت إلزامي إذ يتعرض السكان لتهديدات بالعقاب في حالة عدم المشاركة. يأتي التصويت على ما إذا كانت تلك المناطق ستصبح جزءا من روسيا بعد أن استعادت أوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في هجوم مضاد، جاء بعد سبعة أشهر من بداية الغزو الروسي.

ويبدو أن موسكو تحاول استعادة اليد العليا في الصراع مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وبدمج المناطق الأربع، يمكن لموسكو تصوير الهجمات الرامية لاستعادتها على أنها هجمات على أراضيها، مما يثير قلق كييف وداعميها الغربيين. وقال بوتين يوم الأربعاء إن روسيا "ستستخدم كل الوسائل المتاحة" لحماية نفسها، في إشارة على ما يبدو إلى الأسلحة النووية، مضيفا أن هذا "ليس خداعا".

نائب وزير خارجية روسيا: موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية

نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله الجمعة إن موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية وإن مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليست في مصلحة روسيا.

أوكرانيا تعلن استعادة بلدة في الشرق تزامنا مع انطلاق استفتاء بشأن ضم مناطق إلى روسيا

اعلن الجيش الأوكراني الجمعة استعادة بلدة من القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، تزامنا مع تنظيم موسكو استفتاءات في شأن ضم مناطق عديدة تسيطر عليها في أوكرانيا.

وقال اوليكسي غروموف المسؤول في هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية للتلفزيون إن "الجيش الاوكراني استعاد ياتسكيفكا". والسيطرة على هذه البلدة الواقعة على الضفة الشرقية لبحيرة أوسكيل تؤكد استمرار الهجوم المضاد الذي سبق أن اتاح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في منطقة خاركيف المجاورة.