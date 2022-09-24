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فرنسا

رئيسة الوزراء الفرنسية تزور الجزائر في 9 و10 أكتوبر

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن
رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن   -   حقوق النشر  AP Photo

تزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الجزائر في التاسع والعاشر من تشرين الأول/أكتوبر للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن بهدف تثبيت "الشراكة" التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسيْ البلديْن، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية السبت.

وأكّد المصدر "تماشياً مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا" والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية آب/أغسطس، "سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة". 

وزار ماكرون الجزائر بعد أزمة دبلوماسية استمرت أشهرا ووارتبطت بالنزاع حول الذاكرة بين البلدين. وخلال الزيارة، وقع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون رسميا وثيقة "تجدد التزامهما بتسجيل علاقاتهما في دينامية تقدم لا رجوع فيه" بعد ستين عاماً على انتهاء حرب التحرير الجزائرية.