قتلى ومفقودون وانقطاع في التيار الكهربائي في اليابان جراء الإعصار تالاس

حرم آلاف الأشخاص من الكهرباء والمياه الجارية الأحد في وسط اليابان بعد مرور الإعصار تالاس الذي تسبب بمقتل شخصين فيما اعتبر ثالث في عداد المفقودين.

وأوضح مسؤول في فرق الإغاثة أن أحد القتيلين من سكان كاكيغاوا في مقاطعة شيزووكا جُرف منزله بانزلاق للتربة، والثاني من سكان مدينة فوكوروي المجاورة غمرت المياه بيته.

ولا يزال شخص ثالث مفقودا بعد سقوط سيارته في حفرة ظهرت فجأة في وسط الطريق في كاوانيهونشو في مقاطعة شيزووكا، بحسب ما أفاد المسؤول وكالة فرانس برس.

وتم خفض درجة الإعصار تالاس السبت إلى مستوى عاصفة بعدما ضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ متسببا بأمطار غزيرة.

وقطعت الكهرباء السبت عن أكثر من 120 ألف منزل في مقاطعتي شيزووكا وشيبو، لا تزال 2910 منها محرومة من التيار الأحد، بحسب شركة "شوبو للتيار الكهربائي".

كما كانت المياه الجارية مقطوعة الأحد عن حوالى 55 ألف منزل في مقاطعة شيزووكا، وفق السلطات المحلية.

وتشهد اليابان حوالى عشرة أعاصير كل عام بين الصيف والخريف. وقتل أربعة أشخاص وأصيب 147 بجروح الأسبوع الماضي جراء الإعصار نانمادول في جنوب غرب الأرخبيل.