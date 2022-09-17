شاهد: عرض أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس للجمهور

سيكون بإمكان سكان العاصمة الفرنسية باريس خلال نهاية هذا الأسبوع متابعة وتيرة أشغال الترميم والتقدم المحرز في كتدرائية نوتردام مع افتتاح قرية خاصة في الفناء الأمامي للكاتدرائية لعرض أعمال الحرفيين في الموقع الشهير الذي دمر جزئياً جراء حريق هائل في أبريل- نيسان 2019.

وبعد الحريق الذي ألحق عدة أضرار بالكاتدرائية، حدد الرئيس إيمانويل هدف إعادة افتتاح نوتردام في الوقت المناسب لاستضافة أولمبياد باريس 2024.

تشهد أعمال الترميم في الجزء الداخلي للكاتدرائية تقدما كبيرا في حين بدأ العمل على البرج الخارجي والأقبية بشكل سريع.

تم الانتهاء من بناء كتدرائية نوتردام في العام 1345، وتعتبر أحد أروع الأمثلة على العمارة القوطية الفرنسية وكان من المعالم السياحية الرئيسية في باريس.