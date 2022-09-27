نجم كرة سلة أمريكي يرفض عقداً يتجاوز 100 مليون دولار لتشبثه بعدم الحصول على لقاح كورونا

أكد نجم بروكلين نتس كايري إيرفينغ الإثنين أنه رفض تمديد عقده لمدة أربع سنوات مقابل أكثر من مليون دولار قبل موسم 2020-2021 بسبب قراره عدم تلقي لقاح "كوفيد-19".

وقال إيرفينغ في تصريحات في اليوم الإعلامي قبل بداية الموسم "لقد تخليت عن تمديد عقدي لأربع سنوات أخرى، مقابل 100 مليون وبعض الملايين بسبب تشبثي بقراري عدم التطعيم".

وأضاف "لتوقيع مثل هذا العقد، الحصول على التطعيم أو عدم التطعيم ... هناك مستوى من عدم اليقين بشأن مستقبلك (...) لذلك كان علي أن أواجه احتمال فقدان عملي بسبب هذا القرار".

كان من المفترض أن نقوم بتسوية كل شيء قبل المعسكر التدريبي الموسم الماضي. ولم يحدث ذلك بكل بساطة بسبب رفضي. كان علي فقط التعايش مع الأمر. لقد كان وضعاً من الصعب هضمه

واضطر إيرفينغ إلى الغياب عن المباريات على أرضه في بروكلين حتى نهاية آذار/مارس من هذا العام، لأن البروتوكول الصحي الساري حتى ذلك الحين في نيويورك كان يحظر على غير المُلقحين دخول قاعات الألعاب الرياضية.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أنه تلقى "إنذاراً نهائياً" للتطعيم إذا أراد تمديد عقده.

وشدد على أنه "كان من المفترض أن نقوم بتسوية كل شيء قبل المعسكر التدريبي الموسم الماضي. ولم يحدث ذلك بكل بساطة بسبب رفضي. كان علي فقط التعايش مع الأمر. لقد كان وضعاً من الصعب هضمه".

ودحض المدير العام لبروكلين نتس شون ماركس فكرة توجيه "إنذار نهائي" للاعب، وقال "كان الأمر يتعلق فقط في التعامل مع أشخاص موثوق بهم وحاضرين ومسؤولين. نحن جميعاً، الموظفون، اللاعبون والمدربون. لم يتعلق الأمر بتوجيه إنذار نهائي إلى شخص ما من أجل تلقي التطعيم".

وكان إيرفينغ قد قام في نهاية حزيران/يونيو بتفعيل بند تمديد عقده للموسم المقبل حتى حزيران/يونيو 2023 مقابل 37 مليون دولار.

في المقابل، كان النجم الآخر في صفوف بروكلين نتس كيفن دورانت أعلن قبل ثلاثة أسابيع عدوله عن قراره الرحيل عن النادي هذا الصيف.

وطلب دورانت في 30 حزيران/يونيو الماضي أن يتم شمله ضمن صفقة للرحيل عن النادي، وذلك بعد أقل من عام على تمديد عقده بقيمة 198 مليون دولار لمدة أربع سنوات.

وذكرت تقارير أميركية عدة أن دورانت وجَّه إنذاراً نهائياً لمالك النادي جو تساي يطلب منه إما فصل المدير العام ماركس والمدرب ستيف ناش أو الموافقة على طلبه في الانتقال.

وقال دورانت الإثنين "في الموسم الماضي، كان لدينا لاعبون تركوا النادي (جيمس هاردن إلى فيلادلفيا)، وآخرون مصابون، والكثير من عدم اليقين، الأمر الذي أثار الشكوك في ذهني، حول السنوات الأربع المقبلة من مسيرتي".