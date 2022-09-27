English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المملكة المتحدة

كشف النقاب عن الرمز الملكي الجديد لملك بريطانيا تشارلز الثالث

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث   -   حقوق النشر  صورة رويترز

 كشف قصر بكنغهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد.

يتكون الرمز، الذي اختاره الملك الجديد تشارلز الثالث من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي "سي" و "آر" اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.

وستُستخدم نسخة في اسكتلندا تحتوي على التاج الاسكتلندي.

وسيحل الرمز الملكي الجديد محل رمز الملكة الراحلة إليزابيث، "إي2آر"، التي توفيت هذا الشهر بعد جلوسها على العرش 70 عاما.

وقال قصر بكنغهام في بيان "على كل منظمة مراعاة استبدال الرمز الملكي، وستكون العملية تدريجية".

وسيُصدر مكتب البريد بالقصر هذا اليوم الثلاثاء أول مواده البريدية باستخدام الرمز الملكي الجديد.