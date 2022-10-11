تتويج الملك تشارلز الثالث في كاتدرائية وستمنستر في لندن في 6 مايو 2023

أعلن قصر باكنغهام الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في السادس من أيار/مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم "تتطلع إلى المستقبل".

بعد ثمانية أشهر على رحيل الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من أيلول/سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاماً، سيترأس الاحتفال الديني وفقا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

وقال قصر باكنغهام في بيان، إن "التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية".

يتوقع أن يحافظ الاحتفال في بلد يعاني حالياً من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع ادخال عناصر حديثة.

يقام هذا الحدث تقليديا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال.

وخلال مراسم التتويج سيعمد الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية التي يرئسها الملك إلى تكريس تشارلز الثالث (73 عاماً)"بالزيت ومباركته".