فنلندا تحظر على الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية دخول أراضيها اعتبارًا من الجمعة

قررت الحكومة الفنلندية فرض حظر على الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية من دخول أراضيها اعتباراً من الجمعة.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس الثلاثاء أن عدد الروس الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي قفز بعد التعبئة الجزئية التي أمرت بها موسكو، ومن المرجح أن تزداد وقائع العبور غير القانونية إذا قررت روسيا إغلاق الحدود أمام المجندين المحتملين.

وأضافت فرونتكس في بيان "خلال الأسبوع الماضي، دخل ما يقرب من 66 ألف مواطن روسي إلى الاتحاد الأوروبي، أي أكثر من 30 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق له. ووصل معظمهم إلى فنلندا وإستونيا".

وأعلنت كازاخستان الأربعاء دخول 98 ألف روسي لأراضيها، وتعهدت بحمايتهم وعدم إرجاعهم إلى بلادهم ما لم يكونوا مدرجين على قائمة المطلوبين الدوليين بتهم جنائية.

ورغم أن وزارة الدفاع الروسية قالت إنه سيتم استدعاء حوالي 300 ألف شخص فقط ممن سبق لهم القتال أو الخدمة العسكرية، إلا أن المخاوف تصاعدت بين بعد أن ظهرت تقارير من مناطق روسية مختلفة تفيد بأن المجندين كانوا يجمعون رجالاً لا تنطبق عليهم هذه الشروط، مما قد يعني استدعاءات أوسع بكثير، وإرسال الرجال من جميع الأعمار والخلفيات إلى المطارات والمعابر الحدودية.