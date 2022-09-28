الفاتيكان: البابا سيزور البحرين من 3 إلى 6 تشرين الثاني

سيزور البابا فرنسيس البحرين من 3 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر للمشاركة في منتدى للحوار بين الشرق والغرب، في أول زيارة لحبر أعظم إلى المملكة، على ما أعلن الفاتيكان الأربعاء.

ويعاني البابا البالغ 85 عاما من آلام في الركبة أجبرته على التنقل على كرسي متحرك وإلغاء بعض الفعاليات. كما نصحه الأطباء بإبطاء وتيرة سفره. وسيزور الحبر الأعظم العاصمة البحرينية المنامة ومدينة العوالي، وسيشارك في "ملتقى البحرين للحوار: حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".

وسيُكشف في موعد لاحق عن تفاصيل أخرى متعلقة بالزيارة، التي ستكون الرحلة الدولية الـ39 للبابا خلال فترة حبريته. لكن من المرجح أن يزور كاتدرائية سيدة العرب في العوالي، التي دُشنت العام الماضي.

تقع الكنيسة المبنية بتصميم هندسي حديث على مسافة 1,6 كلم من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط في جنوب الدولة. ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمّال آسيويون غالبيتهم من الهند والفيليبين.

واستقبل الحبر الأعظم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الفاتيكان في 2014. وناقشا "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" والمساهمة الإيجابية للجالية المسيحية في المملكة، على ما أعلن الكرسي الرسولي آنذاك. وتأتي الزيارة في أعقاب زيارة إلى كازاخستان في وقت سابق هذا الشهر.