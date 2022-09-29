English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
ميانمار

بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية.. محكمة في ميانمار تحكم على الزعيمة المخلوعة بالسجن 3 سنوات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف، زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي، فبراير 2021
صورة من الارشيف، زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي، فبراير 2021   -   حقوق النشر  AP/Aung Shine Oo

قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، أصدرت يوم الخميس حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومستشارها الاقتصادي السابق الأسترالي شون تورنيل.

وجاء صدور الحكم بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية، ونفي الاثنان الاتهام وأكدا أنهما غير مذنبين. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الموضوع: "ثلاث سنوات لكل منهما دون أشغال شاقة". تم النطق بالحكم خلال جلسة مغلقة.

ووجهت لسو تشي والعديد من أعضاء فريقها الاقتصادي اتهامات عن نفس الجريمة التي تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عاماً. وهم من بين الآلاف الذين اعتقلوا منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في انقلاب مطلع العام الماضي، ومن بينهم سياسيون ومشرعون وبيروقراطيون وطلاب وصحفيون.

تعاملت المحاكم بشدة مع معارضي الجيش، وأصدرت أحكاماً بالسجن وحتى الإعدام في بعض القضايا. ويصر المجلس العسكري على أن محاكم ميانمار مستقلة وأن المعتقلين يخضعون للإجراءات القانونية الواجبة.

المصادر الإضافية • رويترز