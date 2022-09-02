ميانمار: 17+3.. حكم بالسجن 3 سنوات إضافية على أونغ سان سو تشي بتهمة التزوير الانتخابي

حكمت محكمة عسكرية في بورما على الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن ثلاث سنوات تُضاف إلى عقوبة سابقة بالسجن 17 عامًا، بتهمة التزوير في الانتخابات البرلمانية التي فاز حزبها فيها بالأغلبية عام 2020 بحسب ما أفاد به مصدر مطّلع على القضية الجمعة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الحاكمة السابقة الحائزة على جائزة نوبل قبل عقود حُكم عليها "بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقّة"، لافتًا إلى أنها بدت بصحّة جيدة عند مثولها أمام المحكمة.

وتقبع سو تشي في السجن منذ الانقلاب العسكري الذي جرى في فبراير شباط 2021 وقد أدينت بالفعل في عدة تهم منها الفساد والتحريض. وقد يحكم عليها بعقوبة تصل إلى عدة عقود بعد محاكمة وصفها المجتمع الدولي بالسياسية.

وكانت الطغمة العسكرية التي نفذت الانقلاب قد بررت خطوتها بانها اكتشفت 11 مليون تجاوز انتخابي في الاستحقاق البرلماني خريف 2020 الذي فازت فيه الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تتزعمه سان سوتشي.

وتجري المحاكمة التي بدأت في حزيران يونيو الماضي داخل أسوار السجن وفي جلسات مغلقة ويُحظر على محاميي المتهمة التحدث مع الإعلام أو مع المنظمات الدولية.

وقد وعد العسكر الذين يحكمون البلاد بإجراء انتخابات الصيف المقبل وأعلنوا الشهر الماضي عن استعدادهم للتحاور مع سو تشي البالغة من العمر 77 عاما بعد انتهاء محاكمتها.