شاهد: أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب وغرب سلوفينيا

غمرت الأمطار الغزيرة بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية والغربية والوسطى من سلوفينيا بعد أن خرج نهر كولبا عن ضفافه في مدينة نوفو ميستو مما هدد المباني السكنية والمطاعم والمؤسسات التجارية والقوارب.

أحد السكان المحليين في نوفو ميستو أوضح أن "مستوى المياه ارتفع بمترين على الأقل بين الثالثة والرابعة صباحا"، مشيرا إلى أنه وزملاؤه بالكاد تمكنوا من إغلاق أبواب المصنع والمطعم، مضيفا أنهم تمكنوا من إغلاق الأماكن بفضل الألواح الجديدة، التي تمّ اقتناؤها منذ الفيضان الأخير. كما خرج نهر ليوبليانيكا، الذي يمر عبر عاصمة البلاد عن مساره بعيد ارتفاع منسوب المياه، ومن المتوقع هطول أمطار جديدة في جميع أنحاء سلوفينيا.