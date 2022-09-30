English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
سلوفينيا

شاهد: أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب وغرب سلوفينيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
فيضانات في سلوفينيا
فيضانات في سلوفينيا   -   حقوق النشر  يوروفيجن

غمرت الأمطار الغزيرة بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية والغربية والوسطى من سلوفينيا بعد أن خرج نهر كولبا عن ضفافه في مدينة نوفو ميستو مما هدد المباني السكنية والمطاعم والمؤسسات التجارية والقوارب.

أحد السكان المحليين في نوفو ميستو أوضح أن "مستوى المياه ارتفع بمترين على الأقل بين الثالثة والرابعة صباحا"، مشيرا إلى أنه وزملاؤه بالكاد تمكنوا من إغلاق أبواب المصنع والمطعم، مضيفا أنهم تمكنوا من إغلاق الأماكن بفضل الألواح الجديدة، التي تمّ اقتناؤها منذ الفيضان الأخير. كما خرج نهر ليوبليانيكا، الذي يمر عبر عاصمة البلاد عن مساره بعيد ارتفاع منسوب المياه، ومن المتوقع هطول أمطار جديدة في جميع أنحاء سلوفينيا.