إيران تعلن توقيف تسعة أجانب ضالعين في التظاهرات

أعلنت إيران الجمعة أنها اوقفت تسعة أجانب على صلة بالتظاهرات الاحتجاجية التي اعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني خلال توقيفها لدى شرطة الاخلاق.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان "أوقف تسعة مواطنين أجانب من المانيا وبولندا وايطاليا وفرنسا وهولندا والسويد في أمكنة (التظاهرات) أو ضالعين في اعمال الشغب".

ومساء الخميس، هتف محتجّون في سنندج عاصمة إقليم كردستان (شمال غرب)، التي تنحدر منها مهسا أميني، "مرأة، حياة وحرية"، وذلك وفق مقطع فيديو نشره موقع "إيران واير" (Iran Wire) على موقع تويتر سُمع فيه صوت إطلاق نار.

ومنذ بداية الاحتجاجات، تتهم السلطات الإيرانية قوات خارجية من بينها الولايات المتحدة، بالوقوف وراء التجمّعات أو بالتحريض عليها.

ونفّذت طهران الأربعاء ضربات عبر الحدود خلّفت 13 قتيلاً في إقليم كردستان العراق، متّهمة جماعات المعارضة المسلّحة المتمركزة هناك بتأجيج الاضطرابات. وأكد الحرس الثوري الإيراني مساء الخميس إنه سيواصل هذه الهجمات في كردستان العراق.

في المقابل، ندّدت عدة عواصم غربية بقمع التظاهرات وشهدت تنظيم مسيرات تضامن مع الحركة الاحتجاجية. ومن المتوقع تنظيم تظاهرات جديدة السبت في 70 مدينة حول العالم.