بايدن يعلن إفراج فنزويلا عن سبعة معتقلين أميركيين

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن السبت في بيان أن فنزويلا أفرجت عن سبعة سجناء أميركيين لديها "بعد أعوام من الاعتقال غير المبرر".

وقال بايدن "اليوم، بعد أعوام من الاعتقال غير المبرر في فنزويلا، نعيد الى الوطن خورخي توليدو وتوموي فاديل واليريو زامبرانو وخوسيه لويس زامبرانو وخوسيه بيريرا وماثيو هيث وعثمان خان".

وقال مسؤولون أمريكيون إن فنزويلا أفرجت عن خمسة من المديرين التنفيذيين بشركة سيتجو بتروليوم والجندي السابق بالبحرية الأمريكية ماثيو هيث ومواطن سابع يدعى عثمان خان مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح اثنين من أقارب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.