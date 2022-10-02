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العالم

4 قتلى و29 مفقودا وناج بعد العثور على قارب لمهاجرين قبالة جزر الكناري

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
عملية إنقاذ لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط من قبل منظمة إسبانية غير حكومية 18/09/2022
عملية إنقاذ لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط من قبل منظمة إسبانية غير حكومية 18/09/2022   -   حقوق النشر  Petros Karadjias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أعلن عناصر إنقاذ العثور على أربع جثث على متن قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري الأحد، بعد ساعات من انتشال شخص نجا وحده من الغرق، بينما أشارت منظمة غير حكومية إلى أن المركب أبحر وعلى متنه 34 شخصا.

وأفاد خفر السواحل الإسبان Salvamento Maritimo على تويتر بأنهم "عثروا على جثث أربعة أشخاص" كانوا على متن قارب على بعد 150 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة كناريا الكبرى، بينما أنقذت سفينة تجارية كانت تمر من المكان شخصا ليل السبت هو الناجي الوحيد.

بدورها، أكدت منظمة Caminando Fronteras في بيان على تويتر أنها تلقت نداء استغاثة من القارب نفسه في 24 أيلول/سبتمبر، بعد ساعات على إبحاره من سواحل الصحراء الغربية "وعلى متنه 34 شخصا".