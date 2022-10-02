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إسرائيل

إسرائيل تقول إنها فككت خلية تابعة لداعش

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
إسرائيل تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية
إسرائيل تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية   -   حقوق النشر  Maya Alleruzzo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الأحد تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في أعقاب هجمات دامية مرتبطة به وقعت في وقت سابق هذا العام.

وقال الجهاز في بيان إنه "اعتقل قبل عدة أسابيع ستة من سكان الناصرة واستجوبهم للاشتباه في سعيهم لتنفيذ انشطة إرهابية لصالح (داعش) داخل إسرائيل".

وأضاف أن المشتبه بهم "اجتمعوا للتحضير لشن هجمات" وأن تحقيقه "يكشف تأثير الدولة الإسلامية في إسرائيل".

في أذار/مارس الماضي، نفذ أحد المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية هجوم طعن ودهس في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وبعدها بعدة أيام تبنى التنظيم هجوما ثان بالرصاص قتل خلاله شرطيين في مدينة الخضيرة (شمال).

وجدد الهجومان قلق إسرائيل القديم من نشاط داعش ومحاولته تجنيد المواطنين العرب الذي يمثلون نحو خُمس سكان إسرائيل.