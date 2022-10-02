الناخبون في بلغاريا يصوتون في رابع انتخابات عامة خلال أقل من عامين

يدلى الناخبون في بلغاريا بأصواتهم يوم الأحد في رابع انتخابات عامة تشهدها البلاد في أقل من عامين دون وجود أمل يذكر في تولي حكومة مستقرة زمام الأمور بسبب الانقسام العميق في صفوف النخبة السياسية بشأن كيفية معالجة الفساد المستشري.

ويهدد الاضطراب السياسي المطول بتقويض طموحات البلاد للانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2024 وسط معدل تضخم مرتفع وأسعار حادة للطاقة وقد يؤدي إلى تخفيف موقف صوفيا من الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويبدأ التصويت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة مساء أي الخامسة زوالا بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع معرفة النتائج الرسمية الجزئية الأولى في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يصل إلى ثمانية أحزاب سياسية قد تدخل البرلمان المقبل مع احتلال حزب يمين الوسط، بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، الذي يبلغ من العمر 63 عاما حيث يتقدم بما يتراوح بين 25 في المائة و26 في المائة من الأصوات.

ويحتل حزب "نواصل التغيير" بزعامة رئيس الوزراء الإصلاحي كيريل بيتكوف، الذي انهارت حكومته الائتلافية في يونيو-حزيران، المركز الثاني بحصوله على ما يتراوح بين 16و17 في المائة في استطلاعات الرأي.