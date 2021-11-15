نتائج أولية مفاجئة في الانتخابات التشريعية وفوز تشكيل جديد مناهض للفساد في بلغاريا

أظهرت نتائج أولية فوز تشكيل جديد مناهض للفساد يقوده اثنان من روّاد الأعمال في الأربعينات من عمرهما، الأحد في ثالث انتخابات تشريعيّة في بلغاريا هذا العام.

وجرت الانتخابات في خضمّ موجة رابعة من كوفيد-19، في بلد سجّل أدنى نسبة تلقيح في الاتّحاد الأوروبي.

وبتحقيقها نتيجة مفاجئة تبلغ 26% من الأصوات، تقدّمت حركة "لنُواصل التغيير" على حزب "غيرب" المحافظ بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف (23%)، حسب استطلاعات الرأي. ويُرتقب نشر النتائج الرسمية الجزئية الاثنين.

وبالتالي سيكون الطريق سالكا أمام كل من كيريل بيتكوف وأسين فاسيليف اللذين أطلقا في أيلول/سبتمبر حركة "لنواصل التغيير" الوسطية الهادفة إلى "استئصال الفساد" في البلد المصنّف في المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقال بيتكوف الذي بدا مبتسما أمام حشد من المصورين والكاميرات "بلغاريا تسلك طريقا جديدا"، مضيفا "سنبذل قصارى جهدنا لمنحها حكومة طبيعية".