شاهد: روسيا تقصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بمنظومة إسكندر

نشرت وزارة الدفاع الروسية الإثنين لقطات لما وصفته بـ "قصف أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية" في سياق ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وجاء في وصف الفيديو أن "دقة الحسابات يساعد على إكمال المهمة بنجاح وبلوغ الأهداف. لن يكون لدى القوات المسلحة الأوكرانية الوقت لتغيير رأيها، لأن صاروخ كروز الأرضي سيصل بالفعل للهدف ومن المستحيل إسقاطه أو تحييده".