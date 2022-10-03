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روسيا

شاهد: روسيا تقصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بمنظومة إسكندر

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بقلم:  يورونيوز
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منظومة الصواريخ إسكندر الروسية.
منظومة الصواريخ إسكندر الروسية.   -   حقوق النشر  وزارة الدفاع الروسية.

نشرت وزارة الدفاع الروسية الإثنين لقطات لما وصفته بـ "قصف أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية" في سياق ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

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وجاء في وصف الفيديو أن "دقة الحسابات يساعد على إكمال المهمة بنجاح وبلوغ الأهداف. لن يكون لدى القوات المسلحة الأوكرانية الوقت لتغيير رأيها، لأن صاروخ كروز الأرضي سيصل بالفعل للهدف ومن المستحيل إسقاطه أو تحييده".