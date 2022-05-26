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روسيا

فيديو | الجيش الروسي يطلق صاروخاً بالستياً قصير المدى من طراز إسكندر

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بقلم:  يورونيوز
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لحظة إطلاق صاروخ إسكندر
لحظة إطلاق صاروخ إسكندر   -   حقوق النشر  يوروفيجن - وزارة الدفاع الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الخميس، لقطات تظهر عملية إطلاق صاروخين بالستيين اثنين من نوع إسكندر، (بالستي قصير المدى)، وكاليبر (كروز) من موقعين مختلفين.

وتظهر اللقطات عملية إطلاق صاروخ إسكندر، الأكثر تقدماً و دقة في منظومة الصواريخ الروسية.

ولا تكشف وزارة الدفاع عن المكان حيث تم الإطلاق ولكن معدل مدى هذه الصواريخ التي تنقلها آلية براً يبلغ 1000 كيلومتر. 

وتبين لقطات أخرى عملية إطلاق صاروخ كاليبر كروز ليلاً من سفينة حربية في مكان غير  محدد  في البحر، يرجح أن يكون البحر الأسود. وذكرت وسائل إعلام روسية أن الضربتين الصاروخيتين أصابتا البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.