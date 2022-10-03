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أوكرانيا

برلمان روسيا يناقش الإثنين إجراءات دمج المناطق الأوكرانية وسط تنديد دولي واسع

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بقلم:  يورونيوز
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الغزو الروسي لأوكرانيا.
الغزو الروسي لأوكرانيا.   -   حقوق النشر  скриншот из видео AP

نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي قوله الأحد إن البرلمان سيناقش يوم الإثنين مشروعات قوانين وإقرار معاهدات لدمج أربع مناطق أوكرانية ضمتها روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل حاشد في الكرملين يوم الجمعة انضمام جزء من أوكرانيا إلى روسيا ووعد بأن بلاده ستنتصر في "العملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها في جارتها.

وأعلنت روسيا ضم المناطق الأربع، ومن بينها زابوريجيا حيث توجد أكبر محطة نووية في أوروبا، بعد إجراء ما قالت إنها استفتاءات في المناطق التي احتلتها في أوكرانيا. وقالت الدول الغربية وكييف إن الاستفتاءات انتهاك للقانون الدولي وإنها كانت قسرية وغير ممثلة لإرادة السكان.

وفي تطور منفصل، قضت المحكمة العليا الروسية يوم الأحد بأن "المعاهدات الدولية" بشأن انضمام المناطق الأربع تتفق مع الدستور الروسي. وقالت المحكمة إن الفترة الانتقالية للدمج ستستمر حتى الأول من يناير كانون الثاني عام 2026.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن بوتين عين المشرعَيْن الكبيرَيْن أندريه كليشاس وبافيل كراشينينكوف ممثلين له في مناقشات البرلمان حول دمج المناطق الأربع.

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وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن كراشينينكوف أن السكان في المناطق الجديدة سيكتسبون الجنسية الروسية بعد أن يؤدوا يمين الولاء في حين أن الروبل سيصبح الغطاء القانوني للمعاملات هناك رغم أن التسويات بالعملة الأوكرانية ستكون ممكنة قبل 31 ديسمبر- كانون الأول 2022.