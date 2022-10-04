شاهد: الفلبين والولايات المتحدة تبدآن مناورات بحرية وسط توتر العلاقات مع الصين

بدأ جيشا الولايات المتحدة والفلبين الإثنين تدريبات بحرية مشتركة على مدى أسبوعين، مما يعزز تحالفا عسكريا وثيقا في وقت يشهد حالة من عدم اليقين في المنطقة بسبب التوتر بين واشنطن وبكين.

تستمر التدريبات حتى 14 أكتوبر- تشرين الأول، ويشارك فيها 2550 جنديا أمريكيا و 530 جنديا فلبينيا. تتضمن التدريبات عمليات إنزال برمائي وإطلاق ذخيرة حية وتنفيذ مساعدات إغاثية.

وينضم حليفا الولايات المتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية، إلى التدريبات بصفة مراقبين. وتجري الفلبين والولايات المتحدة، الملتزمتان بمعاهدة الدفاع المشترك منذ 70 عاما، مناورات منذ عقود.