وزير الخارجية الأوكراني يعد إفريقيا من السنغال بـ"سفن ممتلئة بالحبوب"

تعهد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بأن تقوم بلاده التي تخوض حرباً دامية ضدّ الجيش الروسي بكل ما يلزم من أجل تصدير المزيد من الحبوب إلى إفريقيا. كلام كوليبا جاء من السنغال حيث يبدأ من هناك جولة إفريقية هذا الأسبوع.

وبعد اجتماع مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، ووزيرة الخارجية أيساتا تال شال، الإثنين، قال كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين "أوكرانيا سترسل سفناً مليئة بالحبوب إلى إفريقيا. سنقوم بما في وسعنا حتى النفس الأخير لمتابعة تصدير الحبوب إلى إفريقيا والعالم من أجل [ضمان] الأمن الغذائي".

وتعتمد بلدان إفريقية كثيرة بشكل قوي على استيراد الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وحاولت موسكو تحميل الغرب مسؤولية النقص في الإمدادات الغذائية كما حمّلته مسؤولية ارتفاع الأسعار.

من جهتهم، قال القادة الغربيون إن روسيا تستخدم الغذاء كسلاح في الحرب.

وحتى الآن التزمت الدول الإفريقية الحياد فيما يتعلق بالغزو الروسي. وامتنعت 25 دولة إفريقية، أو تغيبت بشكل كامل، عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الغزو الروسي سابقاً هذا العام.

وعلى الرغم من الموقف الإفريقي الحيادي، قال وزير الخارجية الأوكراني إن كييف ترغب في تعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية.

وأضاف كوليبا قائلاً "لم آتِ إلى إفريقيا لأقف ضدّ أحد. يجب أن نعزز تعاوننا، مستقبلنا يعتمد على العلاقات التي نبنيها وعلى كل الأمور التي تحدث في كل يوم".

واستغل كوليبا الفرصة لينتقد التصريحات الروسية وقال "تريد روسيا من العام أن يصدّق أن الحرب سببها إرادة أوكرانيا في أن تصبح عضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي. فنلندا تريد العضوية في الناتو ومع ذلك، روسيا لم تهاجمها".

ورفض كوليبا المزاعم الروسية التي تتحدث عن وحدة الشعبين التاريخية وقال "روسيا تعتقد أننا شعباً واحداً. هذا ليس صحيحاً. لغتانا مختلفتان. لدينا ثقافة مختلفة وناس مختلفين. إذا حاول أحدهم فرض عقيدته عليك، سترفضها".