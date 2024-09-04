استقالة وزير الخارجية الأوكراني تسبق تعديلًا وزاريًا قد يطال نصف الوزراء

بقلم: يورونيوز

استقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أحد أكثر الوجوه الأوكرانية شهرة على الساحة الدولية، يوم الأربعاء قبل التعديل المتوقع في قيادات الحكومة الأوكرانية.

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لم يقدم كوليبا (43 عامًا) أي سبب للاستقالة. وقدم أربعة وزراء آخرون في الحكومة استقالاتهم الثلاثاء، ما يجعل هذا التعديل الوزاري على الأرجح هو الأكبر منذ الحرب الروسية الأوكرانية في شباط فبراير 2022.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار الأسبوع الماضي إلى أن التعديل الوزاري كان وشيكًا، مع استعداد الحرب لدخول مرحلة حرجة ودخولها اليوم الألف في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا AP

وقال يوم الأربعاء إن أوكرانيا بحاجة إلى "طاقة جديدة، وهذا يشمل الدبلوماسية". وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في كييف مع رئيس الوزراء الأيرلندي الزائر سيمون هاريس إنه لا يستطيع الإعلان عن أي شخصيات بديلة حتى الآن لأنه لا يعرف ما إذا كان المرشحون سيقبلون دعوته للانضمام إلى الحكومة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي تاوسيتش سيمون هاريس في كييف في 4 أيلول سبتمبر 2024 AP

يحتاج زيلينسكي إلى الحفاظ على الروح المعنوية لأوكرانيا وسط حرب الاستنزاف الطاحنة مع جارتها الكبرى وإلى تقوية عزيمة البلاد لما سيكون شتاءً قاسياً آخر. لقد حطمت روسيا شبكة الكهرباء في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل نحو 70% من قدرة التوليد وانقطاع إمدادات الحرارة والمياه.

التقدم الروسي الأخير في لفيف على الحدود مع بولندا

أسفرت الغارات الروسية عن مقتل سبعة أشخاص غرب البلاد، بعد يوم واحد من أكثر الهجمات الصاروخية دموية منذ بدء الحرب.

وأكد الهجوم المميت الذي وقع يوم الأربعاء على لفيف -وهي مدينة قريبة من الحدود مع بولندا العضو في حلف الناتو وبعيدة عن خطوط المواجهة- أن أوكرانيا كلها تحت رحمة قدرات موسكو بعيدة المدى.

الدمار في مدينة لفيف الأوكرانية بعد أن ضربتها روسيا AP

لقد أدى التوغل المحفوف بالمخاطر الذي قام به الجيش الأوكراني قبل شهر تقريباً في منطقة كورسك الحدودية الروسية إلى رفع معنويات الأوكرانيين وجاء رداً على أشهر من الأخبار المقلقة من خط المواجهات شرق أوكرانيا. وما تزال الأهداف النهائية للتوغل الأوكراني في روسيا غير واضحة، رغم أن زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تريد إنشاء منطقة عازلة هناك من شأنها أن تمنع الهجمات الروسية عبر الحدود.

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية في 21 آب أغسطس 2024 تظهر قنابل أطلقتها طائرة حربية روسية في طريقها إلى أهدافها خلال توغل للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك AP

ما يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازمًا على دفع جيشه إلى العمق شرق أوكرانيا. ويشير هجوم الكرملين في دونيتسك -حيث تعاني أوكرانيا من نقص في القوات والدفاعات الجوية، والضربات الصاروخية بعيدة المدى التي أصابت مرارًا وتكرارًا المناطق المدنية في أوكرانيا- إلى أن بوتين سيظل متصلبًا ولا يلين في جهوده الهادفة إلى القضاء على التحركات الأوكرانية.

وقال معهد دراسات الحرب -وهو مركز أبحاث في واشنطن- الثلاثاء، إن بوتين يعتقد أن روسيا "يمكنها أن تُضعف أوكرانيا ببطء وإلى أجل غير مسمى من خلال التقدم الساحق" و"من خلال التفوق على الدعم الغربي" لكييف.

كما أن زيلينسكي يضع في اعتباره الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ويعتقد أنها يُمكن أن تحدث تحولاً في الدعم العسكري الأمريكي الرئيسي لبلاده.

نصف الوزراء الحاليين سيستقيلون نهاية الأسبوع، ولكن من سيتلو كوليبا؟

جاء كوليبا خلال الحرب في المرتبة الثانية بعد زيلينسكي في نقل رسالة أوكرانيا واحتياجاتها إلى الجهات الدولية، سواء من خلال منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو الاجتماعات مع كبار الشخصيات الأجنبية. في تموز يوليو، أصبح كوليبا أرفع مسؤول أوكراني يزور الصين منذ الحرب الروسية الأوكرانية. وهو يشغل منصب وزير الخارجية منذ آذار مارس 2020.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تستقبل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا خلال اجتماع لوزراء خارجي الاتحاد الأوروبي في المبنى الأوروبي في بروكسل في 29 أغسطس 2024 AP

لم يُعرف بعد خليفة كوليبا ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنه يوم الخميس. وقالت العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن نائبه أندري سيبيها، سيصبح كبير الدبلوماسيين في البلاد.

ومن المرجح أن يرافق وزير الخارجية الجديد زيلينسكي الأسبوع المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهي محاولة للضغط على قادة العالم للحصول على دعمهم.

وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك على صفحته على فيسبوك إن استقالة كوليبا سيناقشها أعضاء البرلمان في جلستهم المقبلة.

وقال دافيد أراخاميا القيادي في حزب زيلينسكي في البرلمان، إن أكثر من نصف مجلس الوزراء الحالي سيخضع لتغييرات. وأضاف أن الوزراء سيستقيلون يوم الأربعاء، وسيتم إجراء تعيينات جديدة يوم الخميس.

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انتهت ولاية زيلينسكي التي استمرت خمس سنوات في مايو/أيار. ولا يزال في السلطة بموجب أحكام الأحكام العرفية.

غارة روسية على لفيف تودي بحياة 7 أشخاص وأوكرانيا تطالب بتوسيع مدى ضرباتها

وفي سياق آخر، أدت الغارة الليلية على لفيف إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 52 شخصًا بجروح، حسبما ذكرت فرق الإنقاذ الأوكرانية. وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية إن الضربة نُفذت بصاروخ كينجال وطائرات بدون طيار واستهدفت مؤسسات الصناعات الدفاعية.

رجل إنقاذ يحاول إطفاء حريق في مبنى محترق دمره الهجوم الروسي في لفيف AP

وشكك مسؤولون محليون في ادعاء الاستهداف. نشر رئيس بلدية لفيف أندري سادوفيي والجامعة الكاثوليكية الأوكرانية صورة لعائلة قُتلت والدتها وبناتها الثلاث في الهجوم الذي استهدف منزلهم. وقال سادوفيي إن الأب نجا لكنه كان في حالة حرجة.

كانت الابنة الكبرى، يارينا البالغة من العمر 21 عامًا، تعمل مديرة برامج في منتدى الشباب الأوروبي، وهو منصة لمنظمات الشباب في القارة، حسبما كتب زملاؤها على فيسبوك. وقالوا في المنشور: "لن ننسى ولن نغفر" الهجوم.

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طلب أوكراني من الدول الغربية بتعزيز تسليح كييف

قال الرئيس الإقليمي سيرهي ليساك إن هجومًا روسيًا آخر أدى إلى إصابة خمسة أشخاص في كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي، حسبما قال الرئيس الإقليمي سيرهي ليساك. وقال كوليبا إن هجمات لفيف وكريفي ريه أظهرت حاجة أوكرانيا إلى مزيد من الدعم الغربي.

وكتب على موقع X: "لوضع حد لهذا الرعب، يجب على شركاء أوكرانيا تقديم أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة التي وعدوا بها على الفور، بالإضافة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والسماح لنا بشن ضربات بعيدة المدى على جميع الأهداف العسكرية المشروعة في روسيا".

وردّ زيلينسكي على الهجمات بمطالبة حلفاء أوكرانيا إعطاء كييف "مدى أوسع" لاستخدام الأسلحة القادمة من الغرب لضرب عمق الأراضي الروسية.

استهداف روسي لـ "بولتافا" ومقتل 53 شخصا أوكرانيا

ووقع الهجوم بعد يوم واحد من سقوط صاروخين باليستيين على أكاديمية عسكرية ومستشفى قريب في بولتافا شرق وسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا وإصابة نحو 300 آخرين، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون.

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اخترقت الصواريخ مركز المبنى الرئيس لمعهد بولتافا العسكري للاتصالات، مما تسبب في انهيار عدة طوابق.

وتقع بولتافا على بعد حوالي 350 كيلومترًا (200 ميل) جنوب شرق كييف، على الطريق السريع الرئيسي وطريق السكك الحديدية بين كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وهي قريبة من الحدود الروسية.

زابوريزجيا...محطة نووية "هشة جدا"

وفي تطورات أخرى، زار رئيس وكالة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، محطة زابوريزجيا النووية جنوب أوكرانيا، بعد يوم من وصف حالة أكبر منشأة للطاقة الذرية في أوروبا بأنها "هشة للغاية".

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا يوم الأربعاء قالت فيه إنه منذ زيارة غروسي الأخيرة إلى هناك في فبراير/شباط، تعرضت المحطة للقصف بطائرات بدون طيار، وفقدت خطوط الكهرباء وشهدت ”أضرارًا كبيرة“ لحقت بأحد برجي التبريد فيها بسبب الحريق.