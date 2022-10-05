الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا.. وبوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق أوكرانية نهائيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا.. وبوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق أوكرانية نهائيامحادثة
استعادت القوات الأوكرانية قرية رئيسية في منطقة خيرسون جنوب البلاد، وهو ما يلفت إلى سرعة التراجع العسكري الروسي في منطقة أخرى، وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت مقطع فيديو يظهر اللواء 35 من مشاة البحرية يرفع العلم الأوكراني فوق دافيدف بريد، وسط تقارير عن استعادة عدة قرى مجاورة أخرى.
ففي خيرسون في جنوب أوكرانيا، تحول خط السيطرة الروسي على الضفة الشرقية من نهر دنيبرو 25 كيلومترا نحو الجنوب على الخريطة إلى خط ممتد إلى الغرب من بلدة دودتشاني المطلة على النهر.
وكانت خرائط لوزارة الدفاع الروسية عُرضت الثلاثاء تظهر عمليات انسحاب سريع على ما يبدو لقوات روسية من مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث تواجه ضغوطا شديدة من هجوم مضاد من الجيش الأوكراني.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوركرانيا...
الكرملين يعد باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا
تعهد الكرملين الأربعاء باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو مؤخرا في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا مؤكدا ان هذه المناطق ستبقى مع روسيا "إلى الأبد".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال حول الحدود الدقيقة لهذه المناطق التي تم ضمها حيث تخلت القوات الروسية عن بعض البلدات بعد هجمات مضادة اوكرانية "ستتم استعادة بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان (المحليين) بشأن رغبتهم في العيش في روسيا".
أوكرانيا تعلن عن تقدم قواتها في منطقتها لوغانسك
أعلنت أوكرانيا عن تقدم لقواتها في منطقتها لوغانسك (شرق) التي كان يسيطر عليها الروس بالكامل تقريبا حتى الآن، كما صرح حاكمها الأوكراني سيرغي غايداي.
وقال غايداي في تسجيل فيديو نشر على تلغرام "الآن أصبح الأمر رسميا. بدأت إزالة الاحتلال من منطقة لوغانسك وتم تحرير العديد من البلدات من الجيش الروسي".
دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات جديدة ضد موسكو بعد ضم أراض أوكرانية
اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية، على ما اعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.
وتم التوصل إلى الاتفاق على مستوى سفراء الدول ال27. وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، حسب دبلوماسيين.
موسكو تصر على المشاركة في التحقيق في تسرب خط أنابيب غاز نورد ستريم
طلبت روسيا الأربعاء المشاركة في التحقيق في تسرب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 بعدما منعت السويد المسؤولة عن التحقيقات الوصول إلى منطقة هذا التخريب المحتمل في بحر البلطيق.
ونقلت وكالتا الأنباء الروسيتان تاس وريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرتشينين قوله "يجب أن يكون هناك تحقيق بالفعل، بالطبع، بمشاركة روسيا".
روسيا ستستأنف تسليم شحنات الغاز لإيطاليا
أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم الأربعاء أن روسيا ستستأنف شحنات الغاز إلى إيطاليا بعد تعليقها السبت بسبب "مشكلة" في النمسا التي يمر عبرها الغاز الروسي.
قالت المجموعة الروسية في بيان "بالتعاون مع مشترين إيطاليين، تمكنت شركة غازبروم من إيجاد حل لتنسيق التفاعل في ظل شروط التغييرات" التنظيمية على الجانب النمساوي التي حدثت "في نهاية أيلول/سبتمبر" وأدت إلى تعليق الإمدادات إلى ايطاليا.
النفط يتراجع قليلا قبيل محادثات أوبك+ بشأن خفض الإنتاج وواشنطن تضغط لعدم الخفضeuronewsقال مصدر في أوبك لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُطلق عليه تجمع أوبك+، سيجتمعون في فيينا الأربعاء، لمناقشة تخفيضات إنتاج تصل إلى مليوني برميل يوميا. وسيكون خفض بهذا الحجم أكبر تقليص للإنتاج تقوم به أوبك+ منذ أن تضرر الطلب جراء جائحة كوفيد 2020.
مسؤول روسي في خيرسون: التقدم الأوكراني توقف
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن كيريل ستريموسوف المسؤول الروسي في منطقة خيرسون المحتلة بأوكرانيا قوله يوم الأربعاء إن تقدم الجيش الأوكراني هناك توقف.
وحققت القوات الأوكرانية انفراجة كبيرة في منطقة خيرسون الجنوبية هذا الأسبوع، مما أجبر القوات الروسية على التخلي عن مواقعها التي كانت تحتلها منذ مارس آذار.
بوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا نهائيا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسميا.
وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا "في الاتحاد الروسي وفقًا لدستور الاتحاد الروسي".
هجمات بطائرات مسيرة إيرانية الصنع على منطقة كييف وسقوط جريح
جرح شخص في هجمات بطائرات مسيرة انتحارية إيرانية الصنع استهدفت بلدة بيلا تسركفا، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب كييف، كما أعلن حاكم المنطقة الأربعاء، في هجوم هو الأول من نوعه في هذه المنطقة.
وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تلغرام "خلال الليل، نفذ العدو ضربات بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد -136 استهدفت بيلا تسركفا وتسببت بحرائق".
وأوضح أنه "وقعت ست ضربات وانفجارات". وأبلغ عن إصابة شخص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية في هذه المدينة التي كان يقطنها نحو 200 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في شباط/فبراير وتضم عدة وحدات عسكرية.
وأشارت القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب من جانبها، على تلغرام، إلى أنها أسقطت ست طائرات مسيرة من نفس الطراز خلال الليل.
وقالت المتحدثة باسم القيادة ناتاليا غومنيوك لوكالة فرانس برس ان هذه الطائرات اسقطت في منطقة ميكولايف.
في أيلول/سبتمبر، أبلغت أوكرانيا عن أول هجمات روسية نفذت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، لكنها استهدفت حتى الآن بشكل أساسي جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.
وسلمت إيران المئات من المسيرات إلى روسيا على الرغم من تحذيرات واشنطن، بحسب وسائل إعلام.
وقالت كييف في وقت لاحق إنها قررت تقليص الوجود الدبلوماسي الإيراني في أوكرانيا بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيّرة.
زأعربت إيران عن أسفها لقرار كييف معتبرة أنه "مبني على تقارير غير معتمدة وأجواء مثارة من قبل وسائل إعلام خارجية" معادية لإيران.
البيت الأبيض: ليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، على الرغم من "قعقعة السيوف النووية" من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويصعد بوتين الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في أوكرانيا بتعبئة عسكرية وتحذيرات من استخدام الأسلحة النووية.
وقالت جان بيير للصحفين "نتعامل هنا على محمل الجد مع مسألة الأسلحة نووية أو قعقعة السيوف النووية، لكنني أريد أن أقول... إننا لا نرى أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي، وليس لدينا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام وشيك لأسلحة نووية".