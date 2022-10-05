الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا.. وبوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق أوكرانية نهائيا

استعادت القوات الأوكرانية قرية رئيسية في منطقة خيرسون جنوب البلاد، وهو ما يلفت إلى سرعة التراجع العسكري الروسي في منطقة أخرى، وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت مقطع فيديو يظهر اللواء 35 من مشاة البحرية يرفع العلم الأوكراني فوق دافيدف بريد، وسط تقارير عن استعادة عدة قرى مجاورة أخرى.

ففي خيرسون في جنوب أوكرانيا، تحول خط السيطرة الروسي على الضفة الشرقية من نهر دنيبرو 25 كيلومترا نحو الجنوب على الخريطة إلى خط ممتد إلى الغرب من بلدة دودتشاني المطلة على النهر.

وكانت خرائط لوزارة الدفاع الروسية عُرضت الثلاثاء تظهر عمليات انسحاب سريع على ما يبدو لقوات روسية من مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث تواجه ضغوطا شديدة من هجوم مضاد من الجيش الأوكراني.

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