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إسرائيل

اعتداء جماعي ليهود متطرفين على عرب وسط إسرائيل في "عيد الغفران"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
يهودي وابنه يسيران في أزقة البلدة القديمة في القدس في عيد الغفران
يهودي وابنه يسيران في أزقة البلدة القديمة في القدس في عيد الغفران   -   حقوق النشر  Maya Alleruzzo/AP.

هاجم عدد من اليهود المتطرفين مساء الثلاثاء خمسة من العرب في مدينة بيت يام الساحلية وسط إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد وقع الاعتداء بزعم ان العرب الخمسة وهم من سكان قرية حورة في النقب جنوب إسرائيل ركبوا سيارتهم في بيت يام خلال "عيد الغفران" اليهودي حيث تمنع بتاتا حركة النقل العامة والخاصة وكذلك تتوقف الملاحة الجوية وتدخل إسرائيل في إغلاق تام وصيام من مغرب الشمس الى مغربها في اليوم الثاني وهو يعد أقدس يوم في السنة لليهود.

وبحسب الفيديو فإن المتطرفين اعتدوا على الشباب الخمسة العرب الذين أصيبوا بجروح بين متوسطة وخفيفة كما ألحقوا أضرارا في السيارة قبل أن يقلبوها.

ولم تعتقل الشرطة لإسرائيلية أيا من منفذي الاعتداء الجماعي