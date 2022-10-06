الغزو الروسي لأوكرانيا: مقتل 2 واندلاع حرائق في قصف لمنطقة زابوريجيا

الغزو الروسي لأوكرانيا: مقتل 2 واندلاع حرائق في قصف لمنطقة زابوريجيامحادثة
تضغط روسيا من أجل إجراء اقتراع سري بدلا من تصويت علني عندما تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستدين تحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا بعد تنظيم ما وصفته باستفتاءات هناك.
ونددت أوكرانيا وحلفاؤها بعمليات التصويت في دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا ووصفوها بأنها غير قانونية وقسرية. ومن شأن صدور أي قرار يعده الغرب ويحظى بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يدين "الاستفتاءات المزعومة غير القانونية" التي أجرتها روسيا و"محاولة الضم غير القانوني" للمناطق التي جرى فيها التصويت.
وكتب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يقول "هذا تطور مسيّس واستفزازي يهدف بكل وضوح إلى تعميق الانقسام في الجمعية العامة...".
وقال إن الاقتراع السري ضروري لأن الضغط الغربي يعني أنه "قد يكون الأمر صعبا للغاية إذا تم التعبير عن المواقف علنا".
وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة ستضطر على الأرجح إلى التصويت علنا على ما إذا كان ينبغي إجراء اقتراع سري.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوركرانيا...
مسؤول: مقتل 2 واندلاع حرائق في قصف لمنطقة زابوريجيا الأوكرانية
قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية في وقت مبكر يوم الخميس إن قصفا نفذته القوات الروسية للمنطقة أسفر عن مقتل اثنين على الأقل خلال الليل وتسبب في تهدم أو تدمير عدة مبان سكنية واندلاع حرائق واسعة النطاق.
وكتب ستاروخ على تطبيق تيليجرام "توفيت امرأة في القصف، ومات شخص آخر في الطريق إلى المستشفى جراء سبع ضربات روسية".
وأضاف "لا يزال خمسة على الأقل أسفل أنقاض المباني. تم إنقاذ الكثير من الناس من بينهم طفلة في االثالثة تتلقى الرعاية المطلوبة. عمليات الإنقاذ مستمرة".
وزابوريجيا واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، وهو ما تقول أوكرانيا إنها لن تقبل أبدا الاستيلاء غير القانوني على أراضيها بالقوة".
وأمر بوتين الحكومة الروسية بالسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي لا تزال تدار من جانب مهندسين أوكرانيين برغم سيطرة قوات روسية عليها في مراحل القتال الأولى.
روسيا تريد تصويتا سريا في الأمم المتحدة على محاولات لإدانة "ضم" مناطق أوكرانية
تضغط روسيا من أجل إجراء اقتراع سري بدلا من تصويت علني عندما تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستدين تحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا بعد تنظيم ما وصفته باستفتاءات هناك.
ونددت أوكرانيا وحلفاؤها بعمليات التصويت في دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا ووصفوها بأنها غير قانونية وقسرية. ومن شأن صدور أي قرار يعده الغرب ويحظى بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يدين "الاستفتاءات المزعومة غير القانونية" التي أجرتها روسيا و"محاولة الضم غير القانوني" للمناطق التي جرى فيها التصويت.
وكتب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يقول "هذا تطور مسيّس واستفزازي يهدف بكل وضوح إلى تعميق الانقسام في الجمعية العامة...".
وقال إن الاقتراع السري ضروري لأن الضغط الغربي يعني أنه "قد يكون الأمر صعبا للغاية إذا تم التعبير عن المواقف علنا".
وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة ستضطر على الأرجح إلى التصويت علنا على ما إذا كان ينبغي إجراء اقتراع سري.
واستخدمت روسيا حق النقض ضد قرار مماثل في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الأسبوع الماضي.
وقال أولوف سكوج سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إن الاتحاد يجري مشاورات على نطاق واسع مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبل التصويت المحتمل يوم الأربعاء القادم.
ولا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع التي تقول إنها ضمتها، واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على آلاف الكيلومترات من الأراضي منذ بداية سبتمبر أيلول.
وتعكس التحركات في الأمم المتحدة ما حدث في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. واستخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يعارض الاستفتاء على وضع شبه الجزيرة ويحث الدول على عدم الاعتراف به.
ثم تبنت الجمعية العامة قرارا يعلن بطلان الاستفتاء بأغلبية 100 صوت مقابل 11 وامتناع 58 رسميا عن التصويت، بينما لم تشارك 24 دولة.
وتحاول روسيا إنهاء عزلتها الدولية بعد أن صوت ما يقرب من ثلاثة أرباع الجمعية العامة لتوبيخ موسكو ومطالبتها بسحب قواتها في غضون أسبوع من غزوها لأوكرانيا المجاورة في 24 فبراير شباط.
زيلينسكي يعلن استعادة السيطرة على قرى جديدة جنوب أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن قواته استعادت ثلاث قرى في منطقة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية.
وأضاف في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تم تحرير نوفوفوسكريسنسكي ونوفوغريغوريفكا وبيتروبافليفكا (...) في الساعات ال24 الأخيرة"، مؤكدا أن الهجوم المضاد "مستمر".
رئيس توتال: وضع سقف لسعر النفط الروسي خدمة لبوتين
وقال بويانيه خلال مؤتمر منتدى معلومات الطاقة Energy Intelligence Forum المنعقد في لندن ويستمر حتى الخميس "أعتقد أنها فكرة سيئة لأنها طريقة ستعود بالنفع على (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".
وقال "ما أنا واثق به هو أننا إذا فعلنا ذلك، فسيقول بوتين: 'لن نبيع نفطنا'. ولن يكون السعر 95 دولارًا، بل سيكون 150 دولارًا. هذا ليس شيئًا أرغب في أن أقدمه لفلاديمير بوتين".
في أيلول/سبتمبر، قررت دول مجموعة السبع تحديد سقف لسعر النفط الروسي "بشكل عاجل" وهو أمر يتطلب آلية معقدة ولا سيما دعوة "تحالف واسع" من الدول لتنفيذها للحد من الإيرادات المرتبطة ببيع النفط الروسي والتي تمول غزو أوكرانيا.
بشكل ملموس، سيتعين على روسيا بيع نفطها لهذه الدول بسعر أقل مما تبيعه به اليوم، لكنه سيبقى أعلى من سعر الإنتاج، وستكون لها مصلحة اقتصادية في الاستمرار في بيعه لها.
لكن يبدو أن الهند والصين، وهما من بين أكبر مستوردي النفط في العالم، لا ترغبان في الانضمام إلى مجموعة السبع في هذه المرحلة، إذ يستفيد كلا البلدين بشكل ملحوظ من الحصول على النفط الروسي بأسعار مخفضة.
خيبة أمل أمريكية بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميا وتتهم التحالف النفطي بالوقوف إلى جانب بوتين.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن خيبة أمله من قرار أوبك + خفض الإنتاج النفطي اليومي ووصفه بالقصير النظر. بل ذهب أبعد من ذلك بقوله إن أوبك+ "تقف" إلى جانب روسيا عبر خفض إنتاجها
وأضافت الرئاسة الأميركية بقولها "في ضوء قرار اليوم، ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم (تحالف الدول المنتجة للخام) في أسعار الطاقة".
وكانت دول تحالف أوبك+ قد قررت خلال اجتماعها الأربعاء في فيينا خفض حصص الانتاج بشكل كبير، بحسب عضو في الوفد الايراني بهدف دعم الاسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.
رمضان قديروف يصبح جنرالا بقرار من بوتين
قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس فلاديمير بوتين، الأربعاء إنه رُقي إلى رتبة رفيعة في الجيش الروسي، في الوقت الذي منيت فيه القوات الروسية بسلسلة انتكاسات في أوكرانيا.
وقال الزعيم الشيشاني البالغ 46 عامًا - وهو أحد أكثر الأصوات التي تدعم صراحة في روسيا الهجوم على أوكرانيا - إنه "شرف كبير" بالنسبة له.
وقال قديروف الذي يحكم جمهورية الشيشان ويتهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، إن بوتين أبلغه "شخصياً" بالقرار.
وأضاف على تلغرام "منحني رئيس روسيا رتبة كولونيل جنرال. ... هذه ترقية بالنسبة لي". والرتبة هي الثالثة في سلسلة الرتب العسكرية الروسية.
جاءت ترقية قديروف في الوقت الذي دفع فيه الجيش الأوكراني قوات موسكو للتراجع في المناطق التي أعلن الكرملين ضمها.
وقال الزعيم الشيشاني إنه سيفعل "كل شيء لإنهاء العملية العسكرية الخاصة بسرعة" مستخدما مصطلح الكرملين.
تقاتل وحدات الشيشان، بما في ذلك ميليشيا قاديروف سيئة السمعة "قاديروفتسي" - إلى جانب القوات الروسية النظامية في أوكرانيا.
يدعو قديروف إلى استخدام التكتيكات الأكثر تشددًا في أوكرانيا. ودعا هذا الأسبوع موسكو إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية بعد أن اضطرت القوات الروسية إلى الانسحاب من بلدة ليمان.
ثم قال إنه بصدد إرسال ثلاثة من أبنائه وتبلغ أعمارهم 14 و15 و16 عامًا إلى الجبهة.
بوتين يصدر مرسومًا تستحوذ بموجبه روسيا على محطة زابوريجيا النووية
استحوذت روسيا رسميًا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة جنوب أوكرانيا والتي تحتلها عسكريًا منذ شهور، بموجب مرسوم وقعه الأربعاء الرئيس فلاديمير بوتين.
وجاء في المرسوم "ستحرص الحكومة على دمج المنشآت النووية للمحطة ... كملكية اتحادية"،
الكرملين يعد باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا
تعهد الكرملين الأربعاء باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو مؤخرا في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا مؤكدا ان هذه المناطق ستبقى مع روسيا "إلى الأبد".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال حول الحدود الدقيقة لهذه المناطق التي تم ضمها حيث تخلت القوات الروسية عن بعض البلدات بعد هجمات مضادة اوكرانية "ستتم استعادة بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان (المحليين) بشأن رغبتهم في العيش في روسيا".
أوكرانيا تعلن عن تقدم قواتها في منطقتها لوغانسك
أعلنت أوكرانيا عن تقدم لقواتها في منطقتها لوغانسك (شرق) التي كان يسيطر عليها الروس بالكامل تقريبا حتى الآن، كما صرح حاكمها الأوكراني سيرغي غايداي.
وقال غايداي في تسجيل فيديو نشر على تلغرام "الآن أصبح الأمر رسميا. بدأت إزالة الاحتلال من منطقة لوغانسك وتم تحرير العديد من البلدات من الجيش الروسي".