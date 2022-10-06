الغزو الروسي لأوكرانيا: مقتل 2 واندلاع حرائق في قصف لمنطقة زابوريجيا

تضغط روسيا من أجل إجراء اقتراع سري بدلا من تصويت علني عندما تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستدين تحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا بعد تنظيم ما وصفته باستفتاءات هناك.

ونددت أوكرانيا وحلفاؤها بعمليات التصويت في دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا ووصفوها بأنها غير قانونية وقسرية. ومن شأن صدور أي قرار يعده الغرب ويحظى بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يدين "الاستفتاءات المزعومة غير القانونية" التي أجرتها روسيا و"محاولة الضم غير القانوني" للمناطق التي جرى فيها التصويت.

وكتب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يقول "هذا تطور مسيّس واستفزازي يهدف بكل وضوح إلى تعميق الانقسام في الجمعية العامة...".

وقال إن الاقتراع السري ضروري لأن الضغط الغربي يعني أنه "قد يكون الأمر صعبا للغاية إذا تم التعبير عن المواقف علنا".

وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة ستضطر على الأرجح إلى التصويت علنا ​​على ما إذا كان ينبغي إجراء اقتراع سري.

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