مزاد على قطع من عالم جيمس بوند يحقق حوالى ثمانية ملايين دولار

ملايين الجنيهات الأسترلينية درّتها مزادات مخصصة لشخصية جيمس بوند، بيعت خلالها خصوصا نسخة عن سيارة "أستون مارتن" استُخدمت خلال مشاهد مجازفة حيث قدر المبلغ ب 6.87 ملايين جنيه إسترليني أي حوالي 7.7 ملايين دولار، وهي أموال سيذهب ريعها لتمويل جمعيات خيرية، وفق ما أعلنت دار "كريستيز". وتخطت نتائج هذه المزادات إجمالي إيرادات المزادات الخيرية السابقة المرتبطة بعالم جيمس بوند من تنظيم دار كريستيز، على ما أعلنت دار المزادات.

جميع القطع الـ61 التي باعتها شركة "إيون برودكشنز" المنتجة لأفلام جيمس بوند، وجدت من يشتريها خلال هذا المزاد، الذي أقيم احتفالاً بذكرى مرور ستين عاماً على انطلاق هذه السلسلة على الشاشات السينمائية.

ويعود ريع المزاد إلى 45 جمعية، بينها مؤسسة الأمير تشارلز (التي تحمل اسمه قبل أن يصبح ملكاً إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية) في الثامن من أيلول/سبتمبرالماضي، إضافة إلى جمعيات أخرى بينها الصليب الأحمر واليونيسف.

وقد بيعت نسخة من "أستون مارتن دي بي 5" التي استُخدمت في مشاهد المجازفة لفيلم جيمس بوند ("نو تايم تو داي")، بمبلغ 2.922 مليون جنيه إسترليني (3.35 ملايين دولار).

كما بيعت ساعة من علامة "أوميغا" التجارية، وضعها الممثل دانيال كريغ عند طرح هذا الفيلم سنة 2021، في مقابل 226 ألفاً و800 جنيه إسترليني (حوالى 260 ألف دولار). كما بيعت بزة ارتداها هذا الممثل في فيلم "سكاي فال" الذي طُرح سنة 2012، مقابل 44100 جنيه إسترليني (حوالى 50 ألف دولار).

وبيعت نسخة من سيناريو فيلم "كازينو روايال" تحمل توقيع المنتجين والممثلين وكتاب السيناريو، مقابل 69300 جنيه إسترليني (79 ألف دولار)، فيما بيعت قائمة طعام من فيلم "ثاندر بال" سنة 1965، مقابل 60500 جنيه إسترليني (69 ألف دولار).