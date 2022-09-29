شاهد: بيع سيارة مخاطرات لجيمس بوند في مزاد بنحو 3 ملايين جنيه استرليني

بيعت بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني الأربعاء نسخة من سيارة أستون مارتن (DB5) التي استُخدِمَت في مخاطرات العميل 007 ضمن "نو تايم تو داي"، أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، خلال مزاد خيري بلغ ريعه الإجمالي أكثر من ستة ملايين جنيه.

وبلغت حصيلة المزاد الذي نظمته دار "كريستيز" احتفالاً بمرور 60 عاماً على أول أفلام جيمس بوند السينمائية 6.103.500 جنيه إسترليني (6.827.000 دولار) مقابل 25 قطعة، وفقاً لحساب جيمس بوند الرسمي على "تويتر".

وستخصص إيرادات المزاد لـ 45 جمعية من بينها مؤسسة الأمير تشارلز - قبل أن يصبح ملكاً، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول/سبتمبر - ومنظمة "أطباء بلا حدود".

سيارة أستون مارتن عام 1964 المستخدمة في أفلام جيمس بوند. 2019/10/29 كيرستي وغلسورث/أ ب

وبيعت نسخة "دي بي5" (DB5) مقابل 2,922 مليون جنيه إسترليني (3,26 ملايين دولار)، وهي واحدة من ثماني نسخ تم تصميمها وتصنيعها خصيصاً لتصوير الفيلم الطويل عام 2021 وسيارة المخاطرات الوحيدة التي عرضتها حتى الآن "أستون مارتن" وشركة "إي أو أن" (EON) للإنتاج ضمن مزادات، وفقاً لدار "كريستيز".

وبيعت أيضاً سيارة "أستون مارتن" أخرى موديل "في8" (V8) تعود إلى مطلع الثمانينات استخُدمت في "نو تايم تو داي" في مقابل 630 ألف جنيه، وسيارة ثالثة من طراز "دي بي أس سوبر ليغيرا" (DBS Superleggera) لقاء 403 آلاف دولار.

ساحق حديدي يمتد من عجلة خلفية لجيمس بوند 1965 أستون مارتن دي بي 5 في نيويورك. 2019/07/29 ريتشارد درو/أ ب

وشملت القطع الأخرى التي عرضت للبيع في المزاد ملابس وأكسسوارات متعلقة بالسلسلة الشهيرة. وفي موازاة المزاد، عُرضت للبيع عبر الإنترنت اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 36 قطعة أخرى، وستبقى متاحة لغاية 5 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مايكل جي ويلسون، منتج جيمس بوند: "من الرائع أن أكون هنا وأن أرى كل هذه الدعائم الرائعة، فهي تعيد الكثير من الذكريات الكبيرة للأشياء التي قمنا، والمتعة التي عشناها، وبعض التجارب والمحن، كما لو تم تمثيل 60 عاماً كاملة هنا، إنه أمر رائع . "

مقطع فيلم يظهر شون كونري في دور جيمس بوند وهو يقود أستون مارتن، والسيارة ذاتها موجودة في متحف للسيارات في لندن. 2012/01/15 ألستير غرانت/ا ب

وأضاف قائلاً: "أعتقد أننا حاولنا إبقاء جيمس بوند ملائماً وحديثاً، لذلك أعتقد أنه لا يزال لدينا الكثير من المعجبين الذين يستمتعون بأفلامنا وبالطبع الممثلين الذين لدينا، في كل مرة نقوم فيها بإعادة الصياغة، نقدم تفسيراَ جديداً."