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فرنسا

شاهد: طوابير طويلة أمام محطات الوقود في فرنسا بسبب إضرابات المصافي

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بقلم:  يورونيوز
صورة من محطة للبنزين
صورة من محطة للبنزين   -   حقوق النشر  Michel Spingler/AP

قال مسؤولون نقابيون في كل من شركتي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز لرويترز إن الإضرابات التي دعت لها الكونفدرالية العامة للشغل تتواصل يوم الأحد.

وذكر ممثل للكونفدرالية أن الإضراب "مستمر في كل مكان"، مضيفا أنه لم تحدث اتصالات من توتال إنرجيز منذ دعوة الكونفدرالية يوم السبت رؤساء الشركة لبدء في مفاوضات تتعلق بالأجور.

وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.

المصادر الإضافية • رويترز