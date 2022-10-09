شاهد: لحظة اختراق التلفزيون الإيراني من قبل "عدالة علي"

وثق نشطاء هذا اليوم الأحد، لحظة اختراق التلفزيون الإيراني من قبل مجموعة تدعى "عدالة علي" تزامنا مع حركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ 3 أسابيع على خلفية مقتل الشابة، مهسا أميني بسبب الحجاب.

وتم اختراق أخبار التاسعة على التلفزيون الإيراني خلال حديث المرشد الأعلى، علي خامنئي أمام مجموعة من الحضور، قبل أن يبث المخترقون صور الفتيات الثلاث اللواتي قتلن في التظاهرات مع شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وكتب النشطاء على شاشة التلفزيون عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي من مساء السبت، رسالة تقول "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا".

وأظهرت الصور التي بُثّت لعدد من الثواني صورا بالأبيض والأسود لأميني وثلاث نساء أخريات لقين حتفهن خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات والقمع الأمني.

اندلعت الاحتجاجات اثر وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران على يد شرطة الأخلاق سيئة الصيت بتهمة انتهاك قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

تداولت وسائل الإعلام الفارسية والمنظمات الحقوقية الموجودة خارج إيران على نطاق واسع مشاهد مصورة للاختراق ونشرت لقطات له على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن "عملاء مناهضين للثورة اخترقوا نشرة الأخبار المسائية لبضع لحظات".

في مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، يمكن رؤية مذيع الأخبار وهو يتحرك قلقا في مقعده بعد انتهاء المقطع، وقد تحول رد فعله إلى موضوع تهكّم واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي رغم تشديد طهران القيود على الإنترنت مؤخرا.

وبثّ النشطاء رسالة على الشاشة تحضّ خامنئي على إخلاء مكتبه في طهران والفرار من البلاد، "حان الوقت لجمع أغراضك من شارع باستير والعثور على مكان آخر لعائلتك خارج إيران".