شاهد: الجنرال رمضان قديروف.. ترقيةٌ عسكرية بأمر من بوتين

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بترقيته إلى رتبة جنرال، وهي رتبة مرموقة في الجيش الروسي.

وفي مقطع فيديو نشره قديروف على تليغرام، وصف نفسه ب"جندي مشاة بوتين". وقال: "أصبحت اليوم جنرالا، أبلغني بوتين بذلك وهنأني شخصيا." وذكر قديروف البالغ 46 عاما، رقم القرار الذي منح على أساسه هذه الرتبة.

وأضاف الزعيم الشيشاني الذي بدت على وجهه ملامح الفرح، " قطعت له وعدا بأنني سأكون بمستوى الثقة الممنوحة لي، سنفعل كل شيء من أجل إكمال العملية الخاصة بسرعة." في إشارة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

قديروف الذي يعدّ من الموالين المتعصبين لبوتين قال أيضا: "إن المعارك والاشتباكات مستمرة في خيرسون وتدور رحاها على ثلاثة محاور."

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا برز بقوة اسم رمضان قديروف صاحب التصريحات المثيرة للجدل، فهو الذي دعا روسيا إلى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا.

كما أعلن عن نيته إرسال أولاده المراهقين القصّر الذين تبلغ أعمارهم 16، و15، و14 إلى جبهات القتال في أوكرانيا.