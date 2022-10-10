تقارير عن تعرض مطارات أمريكية كبرى لهجوم سيبراني روسي

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن العديد من المطارات الكبرى داخل الولايات المتحدة تعرضت إلى هجوم سيبراني "مصدره الأراضي الروسية" اليوم، الإثنين.

ونقلت شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤول كبير قوله إن العديد من المطارات تمت مهاجمتها إلكترونياً، ما سبب منع وصول المواطنين إلى الأنظمة العامة التي يعملون عليها في أوقات الانتظار والازدحام في المطار.

بحسب جون هولتكيست، رئيس قسم تحليل المعلومات الاستخبارية في شركة الأمن السيبراني "مانديانت" (Mandiant) إن الأنظمة التي تم استهدافها ليست مرتبطة بمراقبة الملاحة الجوية ولا بالاتصالات والتنسيق الداخلي لشركات الطيران، أو أمن النقل.

وتأثرت أكثر من 10 مواقع تابعة لمطارات أمريكية بالهجوم.

ويشير هولتكيست إلى أن مجموعة "كيلنت" (Killnet) الروسية قد تكون هي التي تقف وراء الهجوم.

أُبلغ عن الهجمات لأول مرة حوالي الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، بعدما أبلغت هيئة المطار وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بأن نظام مطار لاغوارديا قد تعرض للهجوم، لكن تمت استعادته فيما بعد.

تعرضت مواقع الويب الخاصة بمطارات دين موين الدولي ولوس أنجلس الدولي وشيكاغو لهجوم أيضاً.

وقال موقع فلاي لاكس "FlyLAX.com" إنه تعرض لهجوم أدى إلى انقطاع خدمته عن بعض المستخدمين، لكن أنظمة المطارات الداخلية لم تتعرض للخطر ولم تحدث اضطرابات تشغيلية.