جدل في ألمانيا بعد انتشار صورة لسياسي وهو "يرقص" فوق النصب التذكاري للهولوكوست

انتقد سفير إسرائيل في برلين عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف لظهوره وهو يرقص على النصب التذكاري للهولوكوست في البلاد.

وقال السفير رون بروسور على تويتر الثلاثاء إن السياسي اليميني المتطرف هولغر فينترستين جلب "العار على نفسه وحزبه".

وأظهرت صورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وينترستين وهو يقف بأذرع ممدودة على أحد الألواح الحجرية التي تشكل النصب التذكاري للهولوكوست في برلين لأكثر من ستة ملايين يهودي قتلوا على يد النازيين.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الصورة التقطت بعد احتجاج نظمته منظمة البديل من أجل ألمانيا السبت. وقال الحزب المعروف باسمه الألماني المختصر AfD، إنه سيتخذ إجراءات ضد فينترستين بسبب "سلوكه غير المحترم للغاية".

وفينترشتاين هو ممثل لمقاطعة تورينغر. وسبق وأن وصف زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا في الولاية بيورن هوك، في العام 2018 النصب التذكاري للهولوكوست بأنه "نصب عار" ودعا ألمانيا إلى "التحول 180 درجة" عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي تتذكر البلاد ماضيها.