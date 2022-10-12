شاهد: عرض عسكري في مدريد إحتفالا باليوم الوطني لإسبانيا

أشرف الملك فيليبي السادس والملكة ليتيتسيا على فعاليات العرض العسكري السنوي لاسبانيا بوسط العاصمة مدريد، احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد. وانضم إلى الزوجين الملكيين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأظهرت فيديوهات تداولتها وسائل الإعلام حشد كبير من المواطنين يلوحين بالأعلام الاسبانية، وأطلق بعضهم صيحات استهجان وسخرية حين اعتلاء بيدرو سانشيز المنصة.

المعزاة خلال العرض العسكري في اسبانيا PAUL WHITE/AP

بالنسبة للكثيرين، فإن أبرز ما في العرض هو قوات الفيلق الاسباني المشهور بمشيته السريعة وإشراك ماعز في المسيرة العسكرية كتعويذة، وهو تقليد تشهده اسبانيا.

ويحيي العرض العسكري السنوي ذكرى العام 1492 الذي قام فيه البحار كريستوفر كولومبوس "باكتشاف الأمريكتين" لاسبانيا، ويتزامن احتفال هذا اليوم أيضًا بعطلة وطنية.

وقد بدأت إسبانيا الاحتفال بيوم الـ 12 أكتوبر-تشرين الأول بشكلها الحالي في عام 1987، مع تشريع صادق على العيد الوطني مشيرًا إلى أنه يحيي ذكرى "الإسقاط اللغوي والثقافي لاسبانيا خارج حدودها الأوروبية".