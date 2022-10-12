شاهد: مصلون يهود يحييون شعائر عيد العرش في القدس

حضر آلاف المصلين اليهود النعمة الكهنوتية عند حائط المبكى في القدس يوم الأربعاء. تقام مراسم البركة التقليدية، التي يحضرها عادة عشرات الآلاف من المصلين، ثلاث مرات في السنة في أعياد السكوت أوالعرش وعيد الأسابيع وعيد الفصح اليهودي.

يقيم شعائر النعمة الكهنوتية اليهود الذكور الذين يمكنهم تتبع نسبهم إلى الطبقة الكهنوتية.

في غضون ذلك، تصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسط سلسلة من التوغلات العنيفة لقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.